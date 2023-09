En 2020, Microsoft aurait bien voulu racheter Nintendo

internal Microsoft email from Xbox chief Phil Spencer discussing Nintendo as a potential acquisition target and Warner Bros. Games pic.twitter.com/3o8ck8K58c — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Les mouvements dans l'industrie du jeu vidéo sont légion, avec ses alliances, ses acquisitions et ses partenariats qui se forment régulièrement. Mais parfois, certaines de ces tentatives d'acquisition peuvent surprendre, voire... choquer. C'est le cas de la récente révélation selon laquelle Microsoft avait sérieusement envisagé d'acheter Nintendo en 2020.Les documents mis à disposition par la Justice américains dans le cadre du procès qui oppose la FTC à Microsoft suite à l'annonce de rachat d'Activision Blizzard par la firme de Redmond nous proposent en effet des emails croustillants comme celui de Phil Spencer à certains de ses collaborateurs. En effet, Phil Spencer voyait Nintendo comme un "atout majeur", Microsoft étant admiratif de Nintendo et ses propriétés intellectuelles.Phil Spencer, le responsable de Xbox, n'a pas caché son désir d'acquérir Nintendo. Il a même écrit dans un email interne que cela aurait été "un moment marquant de sa carrière". Au delà de cette discussion fascinante concernant l'hypothétique rachat de Nintendo, la compréhension du secteur dans son ensemble montre que le dirigeant de XBox avance ses pions de manière intelligente, évoquant ici les discussions avec Warner Bros Games et Zenimax Media qui sera acquis en septembre 2020 Cette révélation est une conséquence du contexte particulier pour Microsoft actuellement en procès avec la FTC américaine concernant son acquisition d'Activision Blizzard King, comme nous l'avons mentionné hier dans notre article précédent cette fois au sujet d'Activision que Nintendo aurait rencontré dès 2022 au sujet de sa prochaine génération de console.Cet email montre bien que Microsoft a de grandes ambitions pour étendre son empire du jeu vidéo. L'acquisition de Nintendo n'a pas eu lieu, et c'est un sujet qu'on a vu passer à de nombreuses reprises ces vingt dernières années. Il est toutefois fascinant (et un peu effrayant, on reconnait !) de penser à ce que cela aurait pu signifier pour l'industrie. On aurait certainement parlé d'un choc majeur !Source : Twitter