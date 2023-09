Une 3e boutique Nintendo ouvrira au Japon en octobre

Galerie images 20/09/2023







Les japonais sont très gâtés : après Tokyo et Osaka, c'est Kyoto qui accueillera une boutique officielle Nintendo.L'annonce a été faite directement par Nintendo qui propose également une loterie pour accéder à la boutique en avant-première le 13 et 14 octobre, avant l'ouverture officielle le 17 octobre prochain. Pour cela, rendez-vous sur le site de Nintendo pour tenter votre chance !Le Nintendo Store Kyoto vendra évidemment des produits exclusifs, de quoi faire plaisir aux fans de Zelda, Mario, Pikmin ou encore Splatoon !Mais ce n'est pas tout ! Le métro de Kyoto accueillera aussi dans ses souterrains une fresque dédiée à Mario et ses amis. La fresque longue de plusieurs dizaines de mètres reprendra le style de New Super Mario Bros. et sera dévoilée le 5 octobre prochain.Tout cela a de quoi justifier un voyage prochain au Japon non ?