[TWITCH] PlayN! LIVE explore le nouveau DLC de Pokémon Violet & Écarlate ce mardi 19 septembre à 21h15

Chaîne Twitch Puissance Nintendo 19/09/2023

Si vous êtes curieux de découvrir les nouveautés et surprises que ce contenu additionnel a à offrir, alors prenez note de ce rendez-vous dans vos tablettes et rejoignez-nous sur Twitch dès 21h15 ce soir !Boris, avec son expertise et sa passion pour les jeux vidéo, nous guidera à travers la première heure (au moins !) de ce DLC, en partageant ses impressions, ses astuces et peut-être même quelques secrets. Que vous soyez un dresseur vétéran ou un novice, vous aurez ainsi un aperçu complet - et divertissant, de ce que le DLC contient.A lire aussi : notre test de Pokémon Ecalarte & Violet Ne manquez pas cette occasion de plonger plus profondément dans le monde de Pokémon Violet & Écarlate avec Boris. Rendez-vous ce mardi à 21h15 pour un PlayN! LIVE riche en aventures et en découvertes. On vous y attend sur le tchat pour répondre à vos questions et découvrir vos commentaires.