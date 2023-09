Super Mario Bros. Le Film : le scénariste explique l'absence de Yoshi (et d'autres infos croustillantes)

Yale in Hollywood: Super Mario Bros. Movie Webinar Featuring Matthew Fogel '02 20/09/2023 Retrouvez la vidéo sur Vimeo

Les objectifs d'un scénario de film familial

Bowser, un rôle adouci pour coller à l'esprit Mario

L'absence remarquée de Yoshi justifiée

Depuis sa sortie le 7 avril 2023, "Super Mario Bros. Le Film" a su captiver les cœurs des fans de la première heure comme des nouveaux venus. Mais quels sont les ingrédients qui ont fait de cette adaptation un tel triomphe au box-office ? Matthew Fogel, l'un des scénaristes du film, nous éclaire sur les coulisses de cette production.Le scénariste a en effet participé à un webinaire organisé par Yale Alumni appelé Yale in Hollywood, où il a abordé plusieurs points concernant le scénario du film Super Mario Bros d'Illumination. On s'amuse de constater que le webinaire a été mis en ligne en mai, mais qu'il n'avait pas transpiré jusqu'aux sites spécialisés Nintendo jusqu'ici !Vous pouvez regarder ce webinaire sur Vimeo ou avec le lecteur ci-dessous :L'ambition première était de concevoir un scénario à la fois émotionnel et solide. Le défi était de taille : comment transposer l'univers coloré et dynamique de Mario dans un long-métrage sans perdre son essence ?L'équipe a opté pour un rythme effréné, adapté à un public familial, tout en veillant à ne pas dépasser les 90 minutes, durée au-delà de laquelle il est difficile de maintenir l'attention des plus jeunes.Le film se voulait également être un clin d'œil à la culture des années 90, période durant laquelle Mario a véritablement conquis le monde.Bowser, l'antagoniste emblématique de l'univers Mario, a subi une petite métamorphose pour les besoins du film. Initialement envisagé comme un méchant impitoyable, à la manière des super-vilains de l'univers Marvel, l'équipe créative a finalement opté pour une version plus humoristique du personnage. Ce choix s'inscrit dans la volonté de proposer un film divertissant, léger et fidèle à l'esprit bon enfant de la franchise.L'absence du fidèle compagnon de Mario, Yoshi, a suscité bien des interrogations parmi les fans. Fogel nous éclaire sur cette décision : malgré toute l'affection que porte l'équipe au dinosaure vert, le film, avec sa trame déjà dense, aurait eu du mal à intégrer un arc narratif supplémentaire. Yoshi aurait mérité une place de choix, et il était difficile de lui offrir le rôle qu'il méritait dans le temps imparti.Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir ce blockbuster, nous vous invitons à consulter notre critique complète ici Source : ResetEra via GoNintendo