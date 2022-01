Microsoft s'offre Activision-Blizzard pour 70 milliards de dollars

Par Xavier

Xavier Publié le 18/01/2022

à 18h10

Il a fallu qu'on lise les titres plusieurs fois pour bien comprendre : Microsoft a diffusé un communiqué de presse officiel quelques minutes après la publication d'une information sur le site du Wall Street Journal selon laquelle le groupe américain venait de racheter Activision-Blizzard, un autre géant américain qui traversait depuis quelques mois de fortes turbulences, non sans raison.



La fin de la transaction ne devrait toutefois pas être vraiment finalisée avant le 30 juin 2023, qui marquera la fin de l'exercice fiscal 2023 de Microsoft.



Avec cette opération, Microsoft met la main sur un nombre ahurissant de licences, même si en milieux autorisés, on pense qu'Activision-Blizzard continuera à sortir ses jeux sur consoles concurrentes (on parle surtout de Playstation d'ailleurs, comme si la Switch était un non-sujet !). Néanmoins, même si ce séisme dans le secteur du jeu vidéo n'est pas de nature à faire trembler Nintendo, il nous semblait important d'en parler sur PN, tant le catalogue de jeux Activision-Blizzard résonne dans le coeur de nombreux joueurs.



Parmi les licences d'Activision-Blizzard, citons Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk’s Pro Skater, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft... Autant de grandes marques du jeu vidéo développées par une myriade de studios tels que Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch... La liste n'en finit pas !



Jusqu'à la fin de l'opération, les deux groupes continuerons à fonctionner de façon indépendante : Bobby Kotick en restera le CEO, puis à la fin de l'opération financière c'est Phil Spencer qui sera à la tête de l'ensemble de l'entité.



Dans les mois à venir, il faudra donc s'attendre à ce que certains jeux deviennent exclusifs à la XBox, mais il serait audacieux de penser qu'Activision-Blizard va renoncer aux autres consoles sur lesquelles il génère un chiffre d'affaires conséquent, notamment sur Playstation (4 ou 5).



Cette acquisition n'est pas la première folie que s'offre Microsoft : l'année dernière, l'Américain s'était déjà offert une belle pépite du secteur du jeu vidéo, un certain Zenimax Media, la maison-mère de Bethesda. Cette transaction, d'un montant de 7.5 milliards de dollars, donnait déjà le vertige.