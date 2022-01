Matchpoint — Tennis Championships annoncé sur consoles pour le printemps 2022

MATCHPOINT - Tennis Championships | Meet the Players (EN) 18/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Nintendo Switch accueillera au printemps, à l'instar de toutes les autres consoles du marché, un nouveau jeu de tennis en cours de développement au sein du studio australien Torus Games : Matchpoint – Tennis Championships.Doté d'un mode carrière, nous pourrons retrouver 16 stars du tennis au casting du jeu, parmi lesquels Taylor Fritz, Amanda Anisimova et Kei Nishikori, Garbine Muguruza et Daniil Medvedev, qui ont accepté de se prêter au jeu de la vidéo :Le jeu se veut réaliste dans la thématique du tennis et de sa pratique, avec également la présence de marques telles que Uniqlo, Nike et Head. Les joueurs pourront jouer en local ou en ligne, contre des adversaires réels ou contrôlés par l'ordinateur.Pour parfaire votre style de jeu comme votre style physique, vous pourrez créer votre avatar 3D, et bénéficier des conseils de votre coach personnel. Des mini-jeux vous seront proposés dans les modes Training et Practice pour améliorer votre jeu.La sortie de Matchpoint — Tennis Championships est prévue pour le printemps 2022.