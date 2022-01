Une vidéo pour l'évènement Légendes Pokémon : Arceus dans Tetris 99

Tetris® 99 - 28th MAXIMUS CUP Gameplay Trailer - Nintendo Switch 18/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le vendredi 28 janvier sortira Légendes Pokémon : Arceus. Nintendo a mis les petits plats dans les grands et un évènement sera organisé dès ce week-end dans Tetris 99 Du 21 au 25 janvier, la coupe évènementielle du battle royale permettra d'obtenir un thème aux couleurs du jeu Pokémon. Pour cela, il vous faudra atteindre les 100 points de victoire cumulés.Nintendo a diffusé aujourd'hui un trailer présentant cette Maximus Cup spéciale et donc le contenu de ce thème. Profitez :Rendez-vous dès ce week-end pour participer à cette coupe et débloquer ce thème Légendes Pokémon : Arceus !Tetris 99 est disponible gratuitement pour les abonnés au service Nintendo Switch Online.