Banjo-Kazooie de retour à la maison!

Banjo-Kazooie Trailer - Nintendo 64 - Nintendo Switch Online 19/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu Banjo-Kazooie sorti initialement sur N64 en 1998 n'avait pas été revu sur Nintendo depuis, suite notamment au rachat de Rare par Microsoft en 2002. Mais ça y est, vous pourrez (enfin) retrouver ce célèbre duo sur votre Switch à partir du 20 janvier et c'est Nintendo qui nous l'annonce via une vidéo trailer postée cette nuit.Pour partir (ou repartir) à l'aventure, il vous faudra avoir souscrit au Pack additionnel de l'abonnement Nintendo Switch Online qui, rappelons le, offre un émulateur de jeux N64, Mégadrive mais également l'extension Animal Crossing pour 39.99€ en version solo ou 69.99€ en version familiale.C'est avec beaucoup d'excitation que nous saluons ce retour de Banjo et Kazooie à la maison. Êtes-vous prêts à affronter la méchante Gruntilda et sauver Tooty la soeur de Banjo? Rendez-vous le 20 janvier sur le service Nintendo Switch Online.