Une vidéo à 360° pour Légendes Pokémon : Arceus

【公式】HISUI 360°VIEW|『Pokémon LEGENDS アルセウス』 19/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans dix jours, l'exploration de la région d'Hisui pourra débuter dans Légendes Pokémon : Arceus. D'ici là, la campagne promotionnelle bat son plein.Aujourd'hui, The Pokémon Company a diffusé une vidéo particulière : il s'agit d'une promenade à 360° dans les différents décors du jeu.Dans les airs, sur terre et dans la mer : cette vidéo vous permet de vous plonger avant l'heure dans la région d'Hisui et de ses environnements.La qualité visuelle de la vidéo n'est pas super rassurante mais ne paniquons pas et espérons que Légendes Pokémon : Arceus fera davantage honneur à la région d'Hisui quand le jeu sortira le 28 janvier, exclusivement sur Nintendo Switch.