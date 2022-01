Croixleur Sigma bénéficie d'une édition physique sur Switch le 20 janvier

Il a fallu patienter fin mars 2019 pour recevoir sur Switch ce petit hack'n Slash mettant en scène quatre jeunes filles armées d'épées magiques, qui vont devoir affronter de nombreux monstres. Ayant bénéficié en fin d'année 2021 d'une petite promo eShop, c'est désormais la version physique du jeu qui pointe le bout de son nez ce jeudi 20 janvier 2022.

Mode Score Attack : Testez votre vitesse et vos compétences et voyez quel score vous pouvez obtenir en trois minutes. Bref un classique mode où vous devez tuer le maximum d'ennemis en trois minutes.

Mode survie :Défiez les vagues de monstres les unes après les autres aussi longtemps que vous le pouvez. Le jeu ne s'arrêtera que lorsque vous n'aurez plus de HP.

Mode Donjon :Adaptez-vous rapidement en affrontant 50 étages d'ennemis pendant que vos armes se brisent et que le temps passe.

Mode Défi :Affrontez une variété de parcours différents où vous devez remplir certaines conditions dans un certain délai.

Mode Entraînement :Familiarisez-vous avec le jeu et entraînez-vous pour améliorer votre temps et vos compétences dans le jeu.

Dans ce jeu, le monde proposé est divisé en deux factions : les Aristocrates et les Chevaliers. Ces deux clans vont s'opposer dans le mode Histoire, chacun envoyant un personnage féminin, qui s'avère une amie d'enfance de l'opposant (Lucrezia vs Fransceca). Rivalité, jalousie, souvenir des certaines amitiés, toute les événements passées vont ressortir peu à peu, tandis que chaque guerrière va tenter d'éliminer tous les monstres dans chaque étage d'une énorme tour. Au niveau des combats, on peut développer différentes techniques de combat et assortir jusqu'à quatre armes et ainsi multiplier les combos, les dash, et différentes attaques spéciales en remplissant une jauge tout en ramassant des pièces. Au fur et à mesure, vous allez remplir des conditions spéciales pour débloquer deux autres filles et découvrir leurs histoires personnelles.Si la modélisation reste assez légère, le jeu s'avère relativement plaisant, tout particulièrement en mode portable. Le tirage physique est limité à 2900 copies, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le tarif est de 29,99 € et le site Hamster-Joueur a partagé le code HAMXRAG afin d'avoir la livraison gratuite vers la France. C'est toujours cela de pris pour adoucir le tarif. On oubliait pour finir une information ultra importante : pas de VF pour le jeu, juste du japonais, du chinois et de l'anglais.