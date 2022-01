Dying Light 2: Stay Human – Cloud Version repoussée d'au moins 6 mois sur Switch

Alors que le jeu sortira bien sur les autres supports le 2 février 2022, l'édition Switch se voit repoussée d'au moins six mois.







Afin d'offrir aux fans l'expérience de jeu au niveau qu'ils méritent et que Techland souhaite leur offrir, la date de sortie de Dying Light 2 Stay Human (version Cloud) sur Nintendo Switch sera déplacée. Techland demande aux fans de Nintendo du monde entier de faire preuve de patience. Dès la sortie du jeu, les joueurs pourront découvrir Dying Light 2 Stay Human avec un gameplay portable flexible à son meilleur avec la Nintendo Switch, alimentée par la technologie Cloud.



Une version polie pour faire comprendre que les développeurs se sont d'abord concentrés au maximum sur le développement de cette suite sur les autres plateformes et qu'ils vont maintenant s'occuper de l'optimisation de la version Switch en travaillant sur sa gestion Cloud qui pour le moment ne doit pas être totalement exempt de bugs. Il va donc falloir patienter un moment mais on ne leur jettera pas la pierre. D'une part, jouer via le Cloud n'est pas forcément évident partout en ce moment en cette période de COVID vague 5 avec de nets ralentissements de débits selon les endroits où vous vivez et en fonction des heures. D'autre part, Techland a fait du bon boulot en portant le premier opus sur la Switch (sans Cloud) avec un très bon niveau de qualité (on y joue donc on peut le confirmer, vous pouvez l'acquérir sans problème).





Attendons désormais la confirmation d'une nouvelle date précise pour cette édition Switch.

Vous pouvez cependant profiter de quelques vidéos montrant le travail des développeurs pour concocter ce nouveau titre.



