My Nintendo Europe ajoute un set de posters Nintendo 64

Ils sont tout nouveaux, tout beaux en ce 19 janvier 2022. En fait pas tout à fait car ce sont des rééditions de posters de grands titres de la Nintendo 64. On aurait pu espérer un Banjo-Kazooie pour célébrer son retour pour les abonnés ayant investi dans le pack d'extension N64, mais il faudra se contenter d'un Zelda Ocarina of Time, d'un Mario Kart 64 (Kirbyspower et Taranzagalor, c'est pour vous) et d'un StarFox 64.





Pour vous les procurer, il faut débourser 500 points platine et débourser 6,99 € de frais de port pour la France. Ces posters sont imprimés sur du papier glacé 200 g/m² et sont expédiés roulés dans un emballage en carton. La taille de chaque poster est du 70 x 50 cm. Voici les visuels :



Vous ne pouvez pas vous retenir, vous les voulez impérativement ? Dépêchez-vous car Nintendo précise bien que les stocks sont limités. Rendez-vous sur le lien suivant pour avoir tous les détails selon votre pays de livraison.





Source : Nintendo