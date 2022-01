Yu-Gi-Oh! Master Duel désormais disponible gratuitement sur Nintendo Switch

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL - launch trailer - 19.01.2022 20/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est l'heure du du-du-du-duel sur Nintendo Switch et PC avec la sortie de Yu-Gi-Oh! Master Duel !Le jeu se présente sous la forme d'un free-to-play. Il est donc disponible gratuitement sur le Nintendo eShop et peut être joué sans dépenser un euro mais il inclut aussi des achats optionnels permettant d'acquérir des boosters de cartes supplémentaires etc.Pour la 1ère fois, un jeu Yu-Gi-Oh! sort simultanément sur consoles et PC et une sortie sur mobile aura lieu un peu plus tard dans l'année. Évidemment, quelque soit le support sur lequel vous jouez, vous pouvez affronter les joueurs d'autres consoles. La progression peut aussi se faire sur plusieurs supports à la fois.Présenté comme le jeu le plus abouti à ce jour, Yu-Gi-Oh! Master Duel inclut plus de 10 000 cartes et promet l'arrivée future de tournois et d'évènements comme celui ayant lieu actuellement pour le lancement du titre.Yu-Gi-Oh! Master Duel est disponible gratuitement sur le Nintendo eShop de la Switch.