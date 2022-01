Légendes Pokémon : Arceus mis à l'honneur dans Tetris 99 dans la prochaine coupe

Par ThibaultPN

ThibaultPN Publié le 01/07/2022

à 09h01

Depuis près de 3 ans, Tetris 99 enchaîne les compétitions pour mettre à l'honneur les dernières sorties sur consoles Nintendo. Après Metroid Dread puis Mario Party Superstars en fin d'année dernière, c'est Légendes Pokémon : Arceus qui aura le droit à sa compétition dédiée !



Du 21 au 25 janvier prochain, les détenteurs d'un abonnement au Nintendo Switch Online peuvent participer à la 28e Coupe Maximum. Cette compétition vous permettra de débloquer le thème dédié au jeu Pokémon si vous atteignez les 100 points sur les 5 jours où le tournoi est ouvert.



Pour obtenir des points, il vous suffit de résister aux assauts de vos adversaires dans cet impitoyable battle royale où s'affrontent 99 joueurs autour d'une partie de Tetris. Plus vous vous rapprochez d'un Top 1, et plus vous gagnez de points. Simple non ?



Tetris 99 est disponible gratuitement pour les abonnés au service Nintendo Switch Online.