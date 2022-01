Une longue bande-annonce et des publicités pour Légendes Pokémon : Arceus

Pokémon LEGENDS アルセウス 紹介映像 01/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans trois semaines très exactement, Légendes Pokémon : Arceus débarquera sur Nintendo Switch avec une sortie mondiale digne des grands jeux Pokémon.Ce jeu hors du commun est particulièrement attendu depuis près d'un an par la communauté puisqu'il promet d'offrir une nouvelle expérience de jeu avec un monde plus ouvert et un nouveau processus de capture des Pokémon.Histoire de faire monter la sauce, toute la communication de Nintendo et de The Pokémon Company va tourner autour du jeu dans les prochaines semaines. Cela a commencé il y a quelques jours avec une première publicité française Aujourd'hui ce n'est pas moins de 4 vidéos que nous vous proposons de découvrir : une longue bande-annonce de six minutes et trois publicités, toutes en japonaise et qui permettent de se plonger un peu plus dans l'univers de l'ancien Sinnoh.Nous commençons par la bande-annonce qui présente un large aperçu du jeu :Une bien belle bande-annonce qui n'offre pas de nouvelles informations mais davantage une compilation des nouveautés égrenées depuis l'annonce du jeu il y a près d'un an.Voici maintenant trois courtes publicités diffusées à la télévision japonaise :Tout cela nous donne envie d'être le 28 janvier prochain pour découvrir Légendes Pokémon : Arceus, exclusivement sur Nintendo Switch !