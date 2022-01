L'E3 2022 sera à nouveau une édition 100% numérique

En raison des risques sanitaires permanents entourant le covid-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l'E3 ne se tiendra pas en personne en 2022. [...] Nous sommes néanmoins enthousiastes quant à l'avenir de l'E3 et sommes impatients d'annoncer plus de détails prochainement

Après une annulation en 2020 et une édition uniquement en ligne en 2021, l'Entertainment Software Association, fédération américaine des éditeurs de logiciels, a annoncé cette nuit que l'E3 2022 serait uniquement numérique cette année.En raison de la pandémie de Covid-19 et de la propagation accélérée du fait du variant Omicron, l'association a préféré ne prendre aucun risque et a confirmé à GamesBeat que l'édition 2022 serait "digital only", c'est-à-dire entièrement numérique.L'ESA a expliqué, dans un communiqué :Le communiqué fait suite à l'annulation de la réservation du Convention Center de Los Angeles, a priori déjà actée depuis le mois de novembre selon certaines sources sur Twitter. Le fait est que l'ESA a donc maintenant confirmé qu'il n'y aurait pas d'E3 en édition physique, et les allées désertes du CES en ce mois de janvier n'ont pas dû les motiver à revenir sur leur position, même si 6 mois c'est très long en termes de gestion de la pandémie et qu'il est difficile de savoir de quoi le mois de juin sera fait du côté de la maladie.Les dates de l'édition 2022 de l'E3 ne sont pas encore connues, l'événement se tient généralement dans le courant du mois de juin, on avait déjà pré-empté le mardi 14 juin pour le Nintendo Direct traditionnel. Celui-ci devrait bien avoir lieu, Nintendo a pris le virage du numérique depuis près d'une dizaine d'années maintenant.Si 2021 a été une année un peu compliquée pour l'E3, avec de nombreux éditeurs qui se sont retirés de la liste des exposants pour organiser quelque chose de leur côté, peut-être que le choix de décider largement en amont un format numérique permettra à tous de préparer une édition en ligne réussie en toute sérénité.Source : VentureBeat