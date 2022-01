Mario Kart 9 : le monde semble prêt pour un nouveau Mario Kart

Internet s'est emballé en fin de semaine pour évoquer des prédictions de spécialistes du secteur au sujet d'annonces concernant un nouvel épisode de Mario Kart 8, qu'on pourrait appeler Mario Kart 9 ou Mario Kart 10 si on tient compte des sorties de Mario Kart Live: Home Circuit ou Mario Kart Tour.Evoquer un nouveau Mario Kart, c'est un peu comme annoncer quel y aura un nouveau Mario ou un nouveau Zelda, c'est un peu pôner l'évidence. Mais on vous avouera que depuis 2014 et la sortie de Mario Kart 8 puis Mario Kart 8 Deluxe, on ne serait pas contre le retour d'un nouvel épisode de la célèbre franchise.Cette semaine, Serkan Toto a confié ses prédictions pour 2022. Analyste chez Kantan Games, il confirme que le jeu est en "développement actif" et devrait nous proposer une "nouveauté". Rien de nouveau sous le soleil, aurions-nous envie de dire, mais la perspective d'avoir des nouvelles sur un prochain épisode de la série nous met du baume au coeur en ce début d'année !Meilleure vente de la Switch et déjà fort populaire sur la Wii U, Mario Kart 8 Deluxe est finalement le plus gros contre-argument pour retarder autant que possible toute annonce d'un nouveau Mario Kart. Si Nintendo a pris le soin d'annoncer un nouveau Splatoon pour 2022, il n'en fera sans doute pas autant avec Mario Kart dans la mesure où le jeu reste aujourd'hui encore un visiteur assidu des tops 5 du monde entier.On attendra avec vous d'en savoir un peu plus quand Nintendo jugera le moment opportun. Pour l'heure, on se réjouit juste que Nintendo n'a pas oublié sa franchise fétiche, qui fêtera cette année son... 30e anniversaire !Est-ce vous aussi une franchise dont vous avez hâte de retrouver un nouvel épisode ? Dans quelle "nouvelle direction" voudriez-vous que le jeu nous emmène ? N'hésitez pas à pitcher votre Mario Kart idéal en commentaire ci-dessous, ou à venir en discuter sur notre serveur Discord Source : Gamesindustry