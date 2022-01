Top 15 des jeux eShop les plus populaires en décembre 2021 en Europe

Nintendo Monthly Rewind - December 2021 01/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chaque mois, Nintendo communique la liste des jeux les plus populaires sur son eShop européen. Et en décembre, avec le catalogue de l'année au complet et la folie des fêtes de fin d'année battant son plein, on a souvent des surprises.En décembre 2021, on a ainsi pu voir Mario Party Superstars gravir jusqu'à la toute première place du classement. Autre nouveauté de la fin d'année, Big Brain Academy parvient à s'offrir la 4e place du classement.Voici ce top 15 intégral :1. Mario Party Superstars2. Pokemon Brilliant Diamond3. Mario Kart 8 Deluxe4. Big Brain Academy: Brain vs. Brain5. Minecraft6. Animal Crossing: New Horizons7. Pokemon Shining Pearl8. FIFA 22 Legacy Edition9. Stardew Valley10. New Super Mario Bros. U Deluxe11. Unpacking12. Super Smash Bros. Ultimate13. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury14. Among Us15. Zelda: Breath of the WildOn profite de cette actualité récapitulative des jeux les plus populaires sur l'eShop en décembre pour vous présenter aussi la vidéo concoctée par Nintendo pour nous présenter son Monthly Rewind, sorte de best-of du mois du point de vue de la firme :