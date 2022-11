Test de Matchpoint - Tennis Championships, une simulation (trop) réaliste.

Se lancer dans une carrière !

Devenir champion c’est long !

Le studio Torus a conçu un titre axé simulation. Donc il n’est absolument pas facile à prendre en main. Si vous vous attendez à contrôler un avatar virtuel qui court partout et capable de rattraper n’importe quelle balle, ce n’est pas ici que vous le trouverez.Cependant avant de vous lancer, on vous conseille tout de même de faire le tutoriel. Il est indispensable et permet de comprendre dans quoi on s'embarque. Il explique les touches et le système de jeu. Malheureusement si vous n’avez jamais joué au tennis ou ne connaissez pas le jargon de ce sport, n’espérez pas plus d’explication sur les effets d’une balle liftée ou slicée.Cela étant dit, on peut se lancer dans le mode carrière. On commence par choisir son genre, sa tenue, son style de jeu, ainsi que son apparence physique. Malheureusement on constate très vite que les textures du jeu sont baveuses et pixelisées. Ce n’est pas son aspect visuel qui va le tirer vers le haut.Le mode carrière se présente comme une frise chronologique. Elle propose à chaque étape deux possibilités avec un niveau de difficulté différent entre les deux évènements proposés. Il est évident qu’on ne commence pas sa carrière en se lançant dans un grand Chelem, pourtant on peut dans Matchpoint.Mais on vous le déconseille, et pour une bonne raison : la maniabilité de votre challenger (oui ce n’est pas encore un champion à ce stade). Les déplacements sont lourds et peu réactifs. On l’impression de peser une tonne. Il en est de même pour sa réactivité. Votre personnage met un temps fou à lever sa raquette et frapper. Tout le monde n’a pas la chance d’être Nadal ou Federer. Pour cause, il va falloir l’entraîner le gus gus et le plus souvent possible, parce qu’au début on enchaîne les défaites. Difficile de trouver un plaisir dans le jeu à se faire laminer proprement.Entre deux événements, il nous est proposé des séances d'entraînement. Malheureusement elles sont peu nombreuses. Dommage, car elles se déroulent comme dans la réalité sur un court avec un coach et un adversaire. Comme un tutoriel, elles expliquent des mécaniques supplémentaires pour parfaire notre connaissance du jeu en plus de faire grimper les statistiques du joueur. C’est ainsi qu’on améliore sa puissance de frappe, ses déplacements, etc.C’est pour cela que c’est aussi dur. Au départ, les caractéristiques sont ultra faibles et le mode carrière est très long, d’où la patience nécessaire pour faire grimper notre challenger dans le classement. Surtout qu’on ne gagne pas d’augmentations durant un tournoi ce qui est paradoxal pour une simulation car dans la réalité tout le monde progresse après une expérience comme Roland Garros.