Test de Undungeon, l’action du multivers !

Il faut sauver le Multivers

Galerie images 08/11/2022



Galerie images 08/11/2022





De l’action à en mourir

Galerie images 08/11/2022













Un véritable RPG

Galerie images 08/11/2022





Dans Undungeon vous incarnez une entité interdimensionnelle dont le but est de traverser les différentes réalités à des fins d’exploration et de sauvegarde. En effet, il faut sauver le Multivers qui semble courir à sa perte. Il s’agit d’un véritable jeu d’aventure avec de l’action en temps réel où il faut suivre une quête principale et en accomplir d’autres secondaires.Le titre n’est pas disponible en français et c’est bien regrettable car il y a moult dialogues et tutoriels. C’est surtout le récit qui est assez complexe si vous n’avez aucune notion en anglais ou en russe. L’histoire tourne autour d’un lore riche en mythologie et en explications savantes autour de l’existence et du fonctionnement du Multivers.Comment se joue Undungeon ? C’est un Action RPG assez classique. L’action se déroule en vue du dessus avec un bouton pour les attaques de base, un autre pour les attaques à distance et un autre pour utiliser les objets. La jouabilité est à ce niveau très classique et manque clairement d’identité.Cependant c’est du côté des ennemis que le titre apporte sa petite touche d’originalité. Dès le moment où ils arrivent à vous toucher ils gagnent un pourcentage de dégâts infligés en bonus. Étant cumulable, tout le défi de l’action se trouve là : éviter de se faire toucher au maximum ou alors tuer l’adversaire qui a obtenu un bonus. Et vous dans tout ça ? Rien, nada, pas de bonus si vous enchainez les combos. Il faut s’acharner avec des attaques de bases et des esquives. N’ayant aucune variation dans le rythme d’attaque, cela devient rapidement monotone.Au-delà du système de combat très basique et quelque peu mal ajusté au départ, la dimension RPG est très bien représentée. On navigue à travers une carte avec un cycle de jour et de nuit. On découvre des lieux durant l’exploration qui rime avec l’action. On peut y dénicher de l’équipement en tout genre et les adversaires vaincus lâchent des matériaux de fabrication. Le système de crafting permet de créer toutes sortes d'objets utilitaires et d’équipements.On ne parle pas juste d’armures ou d’armes. On parle également d’organes. Oui vous avez bien lu. Il est possible de créer un cerveau, un cœur, ou autre partie corporelle afin de remplacer celles dont vous disposez. La finalité est la même qu’une pièce d’équipement. Ce qui rend votre personnage très personnalisable.Enfin on gagne des points d’expérience au gré des affrontements ce qui permet de gagner des niveaux, améliorant ainsi nos paramètres. Cela permet également de débloquer des emplacements de runes qui procurent encore plus de bonus passifs. A terme, notre personnage a la possibilité de devenir extrêmement puissant. Ce qui atténue l’effet injuste des ennemis qui infligent toujours plus de dégâts. Cependant la route est longue pour y arriver et peut décourager.