Test de Paradise Marsh : Un peu de douceur bienveillante

S’éveiller…

Tout commence lorsque vous ouvrez les yeux. Vous êtes au bord d’un étang et les étoiles sont tombées du ciel, incarnées en insectes et autres animaux. Attrapez-les avec votre filet et renvoyez-les dans les étoiles…

… et découvrir

Paradise Marsh fait partie de ces titres inclassables qui laissent leur empreinte de façon durable. Il se dégage des quelques heures de jeux passés une impression de douceur, une certaine lenteur qui vous fera oublier le quotidien. L’endroit où vous avez atterri est composé de quatre parties, comme les quatre saisons.

Le jeu est en vue à la première personne, vous tenez dans votre main un filet à papillons qui va vous servir à tout attraper. Un peu contre-intuitif, la sélection des éléments se fait avec ZR. Avec cette touche, vous pouvez tout faire : agiter votre filet et essayer d’attraper un animal, récupérer des bouteilles contenant un message, narrant la vie d’avant les limbes (car vous êtes dans une sorte de limbes), ou encore l’immense stèle qui va renvoyer les insectes et autres animaux dans les étoiles d’où ils sont tombés. Mais si vous pensiez que c’était tout, vous vous trompez. Car en chemin vous allez trouver un champignon, des fleurs, des fruits et d’autres éléments. Chacun vous apporte quelque chose : le champignon vous fait grandir, un autre aliment vous fait courir très vite, ou bondir encore plus haut. Et ainsi de suite. Cela apporte du dynamisme à votre exploration, d’autres moyens de vous aventurer en ces terres étonnantes ou simplement une solution pour aller attraper cet insecte qui, décidément, refuse de descendre à votre portée.

Paradise Marsh est une expérience délicate, faite de graphismes dont vous allez pouvoir gérer le niveau de pixellisation. En effet, que ce soit en pixel art ou dans une version plus lisse, vous pouvez profiter des graphismes selon vos envies. Ce qu’il n’est pas possible de changer, par contre, c’est la langue : le jeu est intégralement en anglais. Cependant, ce n’est pas dérangeant. Les seuls textes sont ceux des menus qui sont accompagnés de petites icônes, ainsi que ceux des messages dans les bouteilles, qui sont dans un niveau d’anglais relativement facile.

Oui, le pitch du jeu est un peu court, mais il est difficile de vous en dire plus. Tout simplement parce que Paradise Marsh est ce qu’il semble être : un titre contemplatif, à l’histoire relativement poétique et courte, qui joue sur l’exploration d’un environnement d’apparence infinie et sur la collectionnite de nos jeunes années. Car il ne suffira pas d’attraper un « exemplaire » de chaque créature. Pour reconstituer leur constellation, vous devez en attraper trois ou quatre, selon les informations à votre disposition. Chaque nouvelle créature s’inscrit dans votre carnet, avec des informations relatives à l’insecte ou l’animal capturé ainsi qu’une ébauche de sa constellation et le nombre d’étoiles (donc d’occurrence) nécessaire à sa complétion.