Test de It Takes Two, définitivement génial !

Cody, May et Rose

Just the two of us !

A chacun son pouvoir !

La texture de la Switch !

Tout commence par une scène qui en dit long sur les deux personnages que nous allons incarner, Cody et May, parents de la petite Rose. Le thème n’est clairement pas enfantin puisqu’il s’agit là de divorce et d’une famille qui se brise. C’est alors que la magie opère et les deux parents se retrouvent chacun dans le corps d’une poupée fabriquée par leur fille.C’est ainsi que débute leur longue aventure afin de retrouver leur corps et aussi leur fille. Car par la force des choses, ils se trouvent séparés d’elle et doivent faire équipe. Des adultes sur le point de divorcer qui doivent s’associer, autant vous dire que les échanges sont animés et surtout doublés intégralement en français. Pas une seule parole n’est laissée au silence. La mise en scène est très humoristique sans oublier d’aborder les sujets relationnels sérieusement pour que le récit soit accrocheur et cohérent.De ce côté, la mise en scène est très réussie et il faut au moins cela pour accompagner une jouabilité qui se renouvelle en permanence.Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu jeu de l'année en 2021. Au départ, il nous propose surtout des passages de plateforme dans un environnement ouvert où il est possible de faire pivoter la caméra dans tous les sens. Un peu perturbante voir même déstabilisante, cette caméra permet à terme de repérer la position de son binôme dans l'environnement mais surtout de vous porter assistance mutuellement.La liberté de mouvement est totale entre le duo. Ils ne sont absolument pas liés par une limite de distance ou une quelconque caméra commune. L'écran est splitté en deux et malgré cela, le titre ne souffre d'aucun défaut de maniabilité. Seul bémol, il faut quand même disposer d'un écran assez grand pour apprécier l'aventure pleinement en local. Il est proposé également d’inviter un ami grâce au Pass Ami pour jouer en ligne.Très rapidement, le simple plateformer se combine avec des mécaniques de puzzles. Il faut chercher des objets, des interrupteurs et autres afin d'ouvrir le passage d'un côté pour faire avancer son partenaire de l'autre. A cela s'ajoute au fur et à mesure de l'aventure d'autres possibilités ou plutôt des clins d'œil puisque chaque ajout de gameplay ne dure qu'un temps. A chaque nouveau monde, le duo récupère de nouvelles capacités qui ouvrent d'autres possibilités de jeu.On entre très vite grâce à une mise en scène de l’histoire très fluide dans le vif du sujet en récupérant le premier duo de capacités. Dans le premier arc, May trouve une tête de marteau enchantée et Cody, des clous magiques. Il faut évidemment combiner les deux pour vous sortir de toutes les situations. D'un côté, la personne contrôlant May peut tout casser avec son marteau rappelant un peu le style du beat'em up tandis que de l'autre, Cody peut tirer ses clous comme en vue à la troisième personne.Sans oublier de faire fonctionner les mécaniques de plateformes et de puzzles, la progression est ainsi tout le long de l'aventure. A chaque arc, May et Cody sont dépossédés de leur pouvoir du moment pour en acquérir chacun un autre dans le suivant. Ainsi l'aventure se renouvelle en permanence.Ce n’est pas tout, le studio maîtrise parfaitement le média et s’amuse régulièrement à varier les genres avec des phases de pilotage d’engins avec des mécaniques simples à prendre en main qui n’entravent aucunement la maniabilité du titre. Au-delà de cela pour montrer encore plus sa maîtrise, il y a de nombreux passages qui font des clins d'œil à toutes l’histoire du jeu vidéo. Les nombreux mini-jeux tout le long de l’aventure en sont la preuve. On retient également cette petite mise en scène de baston, façon Street Fighter qui est à jouer avec humour.Même si le meilleur de jeu de l’année 2021 ne perd rien de son gameplay aux petits oignons, c’est du côté de l’aspect visuel que ce portage porte les défauts. Dès les premières images du jeu, on remarque immédiatement les textures baveuses de l’ensemble du jeu. Ce sont surtout les cinématiques dont le niveau a été vraiment revu à la baisse qui font peine à regarder.Les humains font réellement peur. Même l’aspect de la petite Rose fait froid dans le dos pour une petite fille. Cependant cela s’atténue une fois en jeu. Sous la forme de poupées, les défauts visuels sont moins visibles mais présents. Malheureusement c’est assez déséquilibré du côté des environnements. On remarque une forte baisse de la qualité des textures par rapport à la modélisation des personnages.Cependant on ne dénote aucune latence ni aucun ralentissement. Heureusement car le titre brille par son gameplay et il aurait été fort regrettable que les possesseurs de Switch soient lésés à ce niveau.