Test de Aquarist : des bulles dans l'aquarium

Les petits poissons rouges

Sous l'océan

Le problème se répercute dans le placement des objets dans votre aquarium. D'autant que pour certains, vous les laisserez tomber de haut et ils auront tendance à tomber un peu n'importe comment. On aurait pu imaginer un palliatif à ces soucis de gameplay : l'ajout du tactile, par exemple, aurait été une solution acceptable. Cependant, ce n'est pas ici le cas : pas de tactile, pas de possibilité de régler la sensibilité du joystick. C'est clairement un manque bien dommage : en l'état, le jeu est difficilement jouable. On sent dans ces soucis un portage depuis la version PC pas vraiment abouti : avec la souris, tout aurait été nettement plus simple et efficace.

Ici, pas vraiment d'histoires : votre père vous offre votre premier aquarium pour votre anniversaire. Celui-ci sert alors de tutoriel pour commencer à appréhender le système de jeu. Une fois terminé, votre père débarque dans votre chambre pour vous prévenir que l'aquarium du salon est en piteux état. A vous de vous en charger. Et ainsi de suite, jusqu’à obtenir votre propre boutique d’aquariums.A partir de là, nous nous retrouvons à devoir accomplir plusieurs missions, en fonction de l'aquarium (et de vos clients). L'idée est de les rendre attractifs, beaux, potentiellement vendables, ou de faire naître des poissons pour les revendre. Pour cela, vous avez accès à une pléthore de paramètres : le type d'aquarium (et donc de poissons qui peuvent aller dedans), les décorations (classées par plantes, coquillages, cailloux, etc.), les outils (thermomètres, filtre, chauffage de l'eau, etc.), mais aussi les spatules et autres éponges, la terre pour faire un fond, etc. Se balader dans la boutique (accessible avec Y) vous permet d'appréhender l'étendue des options à votre disposition. Et il y en a ! Déjà parce que chaque objet peut être ou non adapté à un type de bassin (selon quatre catégories) et ensuite parce que les poissons aussi ont des préférences.Le tutoriel aborde plusieurs aspects de la création de votre aquarium. Cependant, les premiers obstacles vous sautent rapidement aux yeux. Dans un premier temps, vous allez acheter dans la boutique ce qu'il vous manque. Ces éléments vont ensuite apparaître sur l'un des meubles de la pièce où vous vous trouvez. Grâce au joystick droit, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous venez d'acheter. Enfin... si vous y arrivez. La sensibilité du joystick est telle que la sélection devient rapidement un calvaire : les éléments sont tout petits, la sensibilité est importante, trop pour être véritablement précis. Si c'est déjà un problème lorsque les objets sont fixes, on vous laisse imaginer ce que cela donne lorsque vous essayez de sélectionner un poisson qui bouge.