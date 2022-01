Kingdom Hearts Integrum Masterpiece en version Cloud annoncé sur Switch (+ démo dispo)

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5, 2.8, III et le DLC Re Mind, et le tout-en-un Integrum Masterpiece sortiront sur Nintendo Switch via le cloud à partir du 10 Février !



Avant de pouvoir profiter du jeu dans le Cloud de tous ces jeux parus en Haute Définition ces derniers mois, un peu de patience : le tout ne sera disponible que le 10 février prochain.Mais pas de panique : une démo est déjà disponible et vous permet donc de tester les opus 1.5+2.5, 2.8 et III, et ce dès aujourd'hui.C'est en tout cas ce qu'explique Square dans son tweet, avec une sympathique bande-annonce pour accompagner le tout :Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud sera disponible le 10 février prochain, on en connait quelques-uns qui vont se faire un plaisir de refaire tous ces jeux à l'occasion de leur sortie sur la console, bien qu'il ne s'agisse que d'une version Cloud qui nécessite une connexion assez costaude pour profiter à fond du jeu.Source : Twitter