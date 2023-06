[ND] Nouveaux amiibo pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Tears of the Kingdom X Amiibo 21/06/2023





The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom était la grosse sortie de Nintendo de cette année. Succès critique et commercial (avec 10 millions de copies écoulées en 3 jours ), nombre de joueurs et joueuses se sont essayés et continuent de s'essayer aux nouvelles aventures de Link en Hyrule.Si vous souhaitez débloquer l'ensemble des bonus, il vous faut compter sur les amiibo. En effet, les figurines de Nintendo permettent de débloquer plusieurs cadeaux comme des tenues spéciale ou des motifs de paravoile.C'est via le Nintendo Direct que Nintendo a dévoilé la sortie de 2 nouveaux amiibo à l'effigie de la princesse Zelda et de Ganondorf, en plus de l'amiibo Link déjà disponible.Les deux statuettes sont prévues pour l'Hiver 2023.