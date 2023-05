Nintendo bat 3 records grâce aux 10 millions de jeux The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vendus en 3 jours dans le monde

Six ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les records. [...] Nous remercions chaleureusement les fans de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et sommes impatients de découvrir leurs aventures et créations, au fil de leur périple sur les terres d’Hyrule.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fait sensation à peine trois jours après son lancement. Selon un communiqué de presse officiel de Nintendo, le jeu a déjà enregistré plus de 10 millions de ventes dans le monde en trois jours.Cela en fait le jeu le plus rapidement vendu de toute la saga The Legend of Zelda. Voilà pour le premier record.En outre, il détient également le record du jeu le plus rapidement vendu sur console Nintendo Switch en Europe, et le jeu Nintendo le plus rapidement vendu toutes consoles confondues en Europe. Cela constitue les deux autres records battus par le jeu.En France, Tears of the Kingdom a également établi ces trois records, nous annonce le communiqué de presse de Big N, pas peu fier de sa performance. Rappelons que lundi, Le Figaro dévoilait que 500.000 exemplaires ont trouvé preneur rien qu'en France , tandis qu' en Angleterre , un certain Pokémon Ecarlate et Violet n'a pas été détrôné : bravo aux joueurs français qui ont su répondre au nouvel appel de la Princesse Zelda !Le président de Nintendo of Europe, Stephan Bole, a déclaré :La saga The Legend of Zelda, une série de jeux d’action et d’aventure, a débuté il y a plus de 35 ans. Depuis, la franchise a vendu plus de 130 millions de jeux dans le monde. Avec Tears of the Kingdom qui bat déjà des records, l'avenir de la saga semble plus prometteur que jamais et on profite de cette actualité pour vous inviter à écouter notre podcast spécial Tears of the Kingdom et bien sûr à lire notre test de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom