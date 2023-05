Déjà 500 000 exemplaires de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vendus en France

Sur la seule journée de vendredi, nous avons vendu 100 000 exemplaires de Zelda, dont 80.000 précommandes. C'est un niveau historique pour la Fnac

Si il ne faisait pas de doute que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom allait bien se vendre, l'inconnue était de savoir à quel point le lancement du jeu allait atteindre des sommets aux quatre coins du monde.Les premiers chiffres nous proviennent de la France et ils sont tout bonnement exceptionnels. Depuis sa sortie vendredi, le jeu de Nintendo a dépassé ce lundi les 500 000 unités vendues. Un demi-million de ventes en un peu plus d'un week-end qui permet au jeu de dépassé le lancement de FIFA 23 (420 000 jeux vendus) et qui ne comprend que les ventes physiques. Il faut donc aussi prendre en compte les chiffres eShop sur lesquels Nintendo ne communiquera sans doute pas.Le lancement du jeu avait donné lieu à des ouvertures nocturnes de quelques magasins Micromania et Fnac où de longues filles d'attente se sont formées dans la nuit de jeudi à vendredi. Le Figaro révèle que la Fnac Saint-Lazare a accueilli 600 personnes entre minuit et 2 heures du matin. Certains magasins Micromania n'ont fermé leurs portes qu'à 4 heures du matin. Une affluence plus vue depuis plus de dix ans !Les chiffres du côté de la Fnac sont impressionnants : 100 000 jeux ont été vendus sur la seule journée de vendredi. La directrice multimédia du réseau Fnac, Charlotte Massicault a précisé qu'il s'agissait d'un record pour le distributeur :La Fnac précise également que beaucoup de clients ont acheté en plus du jeu la manette collector mais aussi la pochette de transport voire la console ou la figurine amiibo : 8 000 figurines amiibo ont trouvé preneur ce week-end dans le réseau Fnac.Désormais, ce sont des ruptures de stock qui se font craindre. Alors que Nintendo avait déjà prévu un stock conséquent d'exemplaires pour l'hexagone, le jeu commencerait à être difficile à trouver chez certains revendeurs d'après le quotidien.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.Source : Le Figaro