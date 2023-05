The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom devient le jeu le mieux noté de tous les temps selon OpenCritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is currently the #1 highest rated game of all time on OpenCritic



En milieu de semaine dernière, les premiers retours sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont été publiés et la qualité du jeu a été unanimement reconnu. A tel point que le jeu est déjà considéré comme l'un des jeux les plus réussis de tous les temps.Difficile de définir "le meilleur jeu de tous les temps" si ce n'est qu'en agrégeant les avis de plusieurs centaines de personne. C'est le travail d'OpenCritic et de MetaCritic qui servent aujourd'hui de guide pour tous ceux qui recherchent les jeux à avoir absolument dans sa ludothèque.Sur OpenCritic, les dernières aventures de Link recueillent pour le moment la note de 97/100 et occupe justement la place du jeu le mieux noté de tous les temps, devant Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Du côté de MetaCritic, la note n'est "que" de 96/100. Ce qui fait de Tears of the Kingdom le meilleur jeu de l'année 2023 mais il est pour le moment derrière d'autres jeux comme GTA V, Super Mario Galaxy ou The Legend of Zelda : Ocarina of Time et sa note de 99/100.Tout cela va bien sûr évoluer dans les semaines à venir, au fur et à mesure que les joueurs de la planète viendront donner leur avis sur le jeu. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.