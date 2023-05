Un premier speedrun en 94 minutes pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Tears of the Kingdom Any% Speedrun in 1:34:33 (No Amiibo) 14/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été terminé en un temps record de 94 minutes par un speedrunner. La performance a été confirmé par des sources fiables et a été diffusé sur la plateforme de streaming en direct Twitch.Ce record impressionnant a été réalisé bien peu de temps après la sortie officielle du jeu.Rappelons que la pratique du speedrun implique de terminer un jeu le plus rapidement possible, souvent en utilisant des raccourcis, des astuces et des mécaniques de jeu exploitables : cela veut dire que le joueur va le plus souvent suivre un chemin inattendu pour atteindre son objectif, un peu comme si vous alliez tackler Ganon au canif directement après l'écran titre.Malgré la complexité et la profondeur de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ce speedrunner a réussi à naviguer à travers le jeu en un temps record. Cela démontre non seulement son talent en tant que joueur, mais aussi la flexibilité du jeu lui-même, qui offre différentes approches pour atteindre sa fin. Un objectif qui était déjà mis au crédit de l'équipe de développement de Breath of the Wild, et qui n'a donc rien perdu ici avec Tears of the Kingdom dont vous pouvez retrouver notre test complet ici Voici la vidéo du speedrun :Cependant, comme c'est généralement le cas avec les records de speedrun, il est probable que ce temps soit battu à l'avenir, car de plus en plus de joueurs s'efforcent d'optimiser leurs performances. On vous invite si vous n'avez pas peur de lire des spoilers à consulter l' article très complet de Kotaku Un grand bravo à Gymnast86 pour son speedrun historique, il bat peut-être aussi le record du speedrun établit le plus rapidement après la sortie d'un jeu !Sources : NintendoLife