Après TOTK, Eiji Aonuma pense déjà au prochain jeu de la série

Alors que "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" vient tout juste de sortir, on parle déjà d'un prochain titre dans la série. En effet, Eiji Aonuma, le producer du jeu, serait déjà en train de réfléchir à la prochaine aventure de Link dans les plaines d'Hyrule.Bien que "Tears of the Kingdom" vienne tout juste de sortir, l'équipe de développement semble déjà avoir de nouvelles idées pour un prochain jeu Zelda. Cette nouvelle est excitante, même si dans le fond il ne fait aucun doute que des millions d'idées sont laissées de côté en phase de conception pour être possiblement reprises dans le futur (ou pas !).Mais pour les fans de la franchise Zelda qui attendent toujours avec impatience la prochaine aventure épique de Link, se projeter dans l'avenir est un exercice aussi habituel que nécessaire ! Il faudra certainement attendre loooooongtemps avant que de plus amples détails ne soient divulgués sur ce projet potentiel.La bonne nouvelle que l'on retiendra, c'est qu'il semble que l'équipe de "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" soit déjà prête à repousser encore plus loin les frontières de la franchise, ce que l'on croyait toujours impossible à la sortie du jeu précédent dont vous pouvez lire notre test ici Sources : VG247