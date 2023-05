Eiji Aonuma est-il prêt à marcher dans les pas de Mario pour une adaptation cinéma de The Legend of Zelda ?

Polygon : je vais vous poser une autre question à laquelle vous ne pourrez probablement pas répondre : Le récent succès du film Mario vous donne-t-il envie de vous lancer dans une adaptation de Zelda ?



Aonuma : Je dois dire que je suis intéressé. C'est certain. Mais je ne suis pas le seul à m'intéresser à quelque chose qui fait bouger les choses, malheureusement.



Fujibayashi : C'est peut-être la voix des fans qui est importante ici.

Le succès récent du film d'animation Super Mario Bros, qui a généré plus d'un milliard de dollars en quelques semaines, a peut-être fait naître l'idée d'une adaptation cinématographique de "The Legend of Zelda". Eiji Aonuma, producer de la série et éminent porte-parole de l'équipe en charge de la franchise Zelda, a exprimé un certain intérêt pour un tel projet.Produit par Illumination, le film Mario a dépassé toutes les attentes, suscitant même les félicitations de Disney pour son succès, prouvant ainsi que les adaptations cinématographiques de jeux vidéo peuvent être un succès commercial. C'est dans ce contexte que la question d'une éventuelle adaptation de Zelda a été posée à Eiji Aonuma.Il sera intéressant de suivre l'évolution de la position de Nintendo au sujet d'un tel projet. Si Nintendo attendait de voir la réception du public à son film Mario, un film inspiré de l'univers de Zelda pourrait bien être le prochain projet à porter sur grand écran.Même si le projet démarrait tout juste, plusieurs années seraient toutefois nécessaires avant une sortie en salle, le temps pour nous de parcourir Hyrule dans Tears of the Kingdom en long en large et en travers comme vous y invitera notre test complet du jeu Sources : Polygon