Super Mario Bros Le Film passe la barre du milliard de dollars de recette !

Décidément, notre plombier moustachu préféré continue de séduire les petits et les grands après quatre semaines au box office, dépassant notamment le succès de La Reine des Neiges 2 en quelques jours. Résultat qui s’explique par une progression folle à travers le monde, avec de nouveaux records de box-office chaque semaine , qui continue depuis la sortie au Japon la semaine dernière lors de la Golden Week. Lorsque l'on voit le succès fulgurant dans le reste du monde, on peut imaginer que la croissance continue maintenant que le film est disponible sur tout le globe.Rien que sur ce weekend, les recettes s’élèvent à 40 millions de dollars aux Etats-Unis ! Un autre film d’Illumination à passer ce plafond astronomique après notammentou encoreRappelons que le film devient ainsi le 1er de 2023 à atteindre le milliard de dollars et le 5e à générer autant de revenus depuis le début de la pandémie du COVID-19. Illumination Entertainment a fait un travail d’adaptation mémorable qui réussit à convaincre les fans de la première heure qui, soit dit en passant, n'hésitent pas à y retourner plusieurs fois (comme chaque rédacteur de PN par exemple…).Le symbole de cette moustache n’aura jamais été aussi iconique et reconnaissable à travers le monde avec la plus grande adaptation de jeu vidéo de tous les temps . Déjà bien ancré dans la culture populaire, cette figure est probablement la seule à pouvoir tenir tête à un personnage à la notoriété aussi grande que Mickey.Cette progression ne semble pas prête à s’arrêter et dépendra du temps qu’il reste encore au film en salle. Et vous, combien de fois l’avez-vous vu ?