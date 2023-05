Nintendo Switch Online : Cadence of Hyrule à l'essai pour une semaine

Gardez le rythme pour sauver Hyrule dans #CadenceOfHyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of #Zelda !



Jouez-y gratuitement via le programme Jeux à l'essai réservé aux abonnés Nintendo Switch Online : https://t.co/ce9zkdijaV pic.twitter.com/895gcf0Xmd — Nintendo France (@NintendoFrance) May 1, 2023

A quelques semaines d e la sortie de The Legend of Zelda, il est temps de s'essayer à un jeu qui ne fait pas officiellement partie de la saga mais qui en reprend quand même les personnages et les décors pour une histoire musicale comme nous les aimons.Sorti en juillet 2019, Cadence of Hyrule est un cross-over entre deux séries de jeux : The Legend of Zelda d'un côté et Crypt of the NedroDancer de l'autre. Nous vous parlions il y a quelques jours de Crypt of the NecroDancer puisqu'un autre jeu dérivé de la série a été annoncé sur Nintendo Switch Revenons à Cadence of Hyrule : le jeu mélange des éléments d'aventure à celui d'un jeu de rythme. Il est disponible pour une semaine gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online.Si jamais vous hésitez à découvrir le jeu, vous pouvez toujours aller lire notre test du jeu qui devrait vous convaincre de l'essayer. Pendant cette période d'essai, le jeu est également en promotion sur le Nintendo eShop : il est vendu au prix de 12,50 euros au lieu de 25 euros habituellement.