[INDIE WORLD] Rift of the NecroDancer annoncé sur Nintendo Switch

The NecroDancer's back in a new rhythm game! Help Cadence repair destructive rifts set to new music when Rift of the NecroDancer from @BYG_Vancouver and @TicTocGames comes to #NintendoSwitch in 2023! #IndieWorld pic.twitter.com/LpjsUTBYhY — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 19, 2023

Le Indie World d'aujourd'hui a été riche en annonces de jeux indépendants pour la Nintendo Switch. Parmi toutes les annonces se trouve celle de Rift of the NecroDancer, un jeu de rythme pas comme les autres.Le jeu, annoncé l'an dernier sur PC, constitue un spin-off au rogue-like Crypt of the NecroDancer, sorti il y a déjà de nombreuses années et dont l'adaptation sur Nintendo Switch avait été particulièrement remarquée, comme nous le disions dans notre test du jeu en 2018 . Le jeu avait notamment eu le droit à un cross-over avec la série The Legend of Zelda pour donner naissance au très original Cadence of Hyrule.Rift of the NecroDancer reprend l'univers et les éléments rythmiques du premier jeu pour en faire un jeu de rythme à 100% où vous vous retrouvez directement confronté à vos adversaires lors de duels endiablés.Le jeu réserve quelques surprises dans son gameplay comme le montre cette première bande-annonce du jeu :Rift of the NecroDancer est attendu pour 2023 sur PC et Nintendo Switch.