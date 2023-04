[INDIE WORLD] Oxenfree II: Lost Signals, enfin une date pour le thriller surnaturel de Night School Studio

OXENFREE II: Lost Signals - Release Date Trailer - Coming July 12, 2023 19/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec OXENFREE II : Lost Signals, nous voulions puiser dans l'essence et le monde qui ont rendu le premier jeu si spécial, tout en plongeant les joueurs dans une toute nouvelle histoire avec des enjeux encore plus importants

Night School Studio, une filiale de Netflix, a récemment annoncé lors du Nintendo Indie World Showcase la sortie d'OXENFREE II: Lost Signals, un thriller surnaturel très attendu. Le jeu sortira le 12 juillet sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et 4, PC et Mac via Steam, ainsi que sur Netflix, maison-mère du studio.Situé cinq ans après les événements d'OXENFREE, ce nouvel opus promet une aventure narrative captivante avec un tout nouveau casting de personnages et une histoire inédite. Les joueurs incarneront Riley, une chercheuse spécialiste de l'environnement, qui devra affronter des défis surnaturels menaçant son avenir.Découvrons le trailer révélé par le studio lors du Indie World de ce mercredi 19 avril 2022 :Sean Krangel, cofondateur et directeur du studio Night School, a déclaré :OXENFREE II: Lost Signals suivra l'histoire de Riley Poverly, qui enquête sur des signaux de radiofréquence anormaux dans sa ville natale de Camena et se retrouve mêlée à un mystère surnaturel sur l'île d'Edwards. Grâce au système de dialogue naturel de Night School, les joueurs pourront façonner leur propre expérience.Le jeu proposera une interface et des sous-titres localisés dans plusieurs langues, dont le français, ce que le public français appréciera. On se souvient qu'à l'époque de sa présentation, à l'automne 2021, on attendait Oxenfree incessamment sous peu et Atar en avait alors fait une preview aussi élogieuse qu'impatiente !Les précommandes pour OXENFREE II: Lost Signals sont ouvertes dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et 4. Et en voici de nouvelles images :Source : Communiqué de presse