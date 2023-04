[INDIE WORLD] Mineko's Night Market

On commence par Mineko's Night Market, un jeu d'aventure développé par Meowza Games et édité par Humble Games, prévu pour sortir sur notre eShop le 26 septembre 2023. Il avait été dévoilé une première fois en novembre 2022.



Mineko's Night Market - Gameplay Trailer - Nintendo Switch 19/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mineko's Night Market est une simulation de commerce doublée d'une aventure au cours de laquelle vous devrez réaliser des objets, manger de bonnes choses et découper des effigies de chats.

Mineko's Night Market est un jeu visuellement très intéressant, qui rend hommage à la culture japonaise : les chats sont à l'honneur même si l'histoire convoque également les thèmes de l'amitié et de la tradition.





Caractéristiques principales - Jouez et participez à de nombreux jeux du marché nocturne tels que des parades à thème, des courses de chats et des représentations sur scène.

- Résolvez des énigmes, échappez aux agents indiscrets et faufilez-vous dans des zones fermées grâce à divers déguisements.

- Fabriquez des objets étranges avec les ressources que vous trouvez dans le monde entier grâce à une variété de mini-jeux d'établi.





- Des heures d'exploration et quatre saisons à vivre sur la vaste île du mont Fugu.

- Liez vous d'amitié et faites du troc avec des dizaines de citadins lors du marché nocturne hebdomadaire pour vendre presque tout ce que vous fabriquez et trouvez.

Mineko's Night Market - Lore Trailer - Nintendo Switch 19/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous allez incarner Mineko, une jeune fille pleine de curiosité qui vient d'emménager dans un village en crise situé au pied du mont Fugu, sur une île d'inspiration japonaise. Les habitants superstitieux y vénèrent Nikko, le Chat du soleil. On a longtemps cru que ce n'était qu'un mythe, mais ces derniers temps, il a été aperçu à plusieurs reprises, ce qui ne manque pas de semer la confusion.Découvrez les secrets du village, et aidez-le à retrouver sa gloire d'antan. Vous devrez gérer vos activités quotidiennes, vous acquitter de diverses tâches, accomplir des quêtes insolites et fabriquer des objets uniques pour le marché nocturne qui se tient chaque semaine !