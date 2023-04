Détails du patch 15.0.0 pour Sunbreak

Nous en avons parlé précédent durant le récapitulatif du live de cet après-midi, mais Capcom a détaillé toutes les modifications, utiles à connaître si vous êtes un chasseur assidu. La liste des modifications de chaque patch peut toujours être consultée sur le site officiel ici





Voici les modifications au niveau de l'histoire :





On notera également les modifications au niveaux des éléments de jeu :

Correction de bugs et ajustement du gameplay Comme nous allons pouvoir le noter, les développeurs de Sunbreak n'ont pas chômé pour corriger de nombreux bugs plus ou moins agaçants selon les situations

【Chasseur】

L'attaque et la puissance élémentaire pour les attaques "Attaque plongeante", "Attaque vortex", et "Attaque montante" de la grande épée durant le "Combo Attaque débordante" ont été augmentées.





La puissance de "Attaque chargée furieuse" de la grande épée a été augmentée.





Le joueur subi moins de dégâts lorsqu'il charge "Attaque enragée" avec la grande épée.





5. La position de l'affichage du cercle a été légèrement surélevée.





Correction d'un bug avec l'épée & bouclier où "Attaque sautée" s'enchaînait vers "Attaque montante" au lieu de "Attaque tournoyante" si le joueur exécutait l'attaque juste après avoir atterri au sol.





L'attaque et la puissance élémentaire pour "Rage du démon" et "Attaque féroce" des lames doubles ont été augmentées.





La puissance élémentaire de "Combo Attaque glissée" des lames doubles a été augmentée.





La durée des effets de "Ancre-rage" pour la lance a été augmenté de 20 s à 30 s.





La puissance du Canon de vouivre du lancecanon a été augmentée (normal, long, large).





La puissance du bombardement avec le lancecanon a été augmentée (large seulement).





La puissance élémentaire de "Big Bang chargé" et "Big Bang" (du premier coup au coup final) a été augmentée.





La durée des effets de "Onde de choc Lien de soie" de la corne de chasse a été augmentée de 30 s à 45 s.





Un effet de réduction des dégâts pour "Barrière sonique" de la corne de chasse a été ajouté.





La puissance d'attaque pour l'insectoglaive a été augmentée lorsque les trois couleurs d'extrait ont été absorbés.





L'endurance des kinsectes pour l'insectoglaive a été augmentée.





Correction d'un bug où le parchemin de transfert bleu ne se changeait pas en parchemin de transfert rouge lorsque le joueur changeait d'arme à la tente du camp.





Correction d'un bug où le joueur dégainer son arme normalement au lieu d'un "Dégainage spécial" lorsqu'il utilisait certains objets avec le type de commande 2.





Correction d'un bug où le joueur subissait un Fléau-Feu de l'enfer lorsqu'il entrait dans la tente et que l'effet de niveau 4 de 'Cape Feu de l'enfer' était activé.





Correction d'un bug où les Parangons apparaissaient dans la visée pour les armes à longue portée, empêchant le réticule de s'afficher correctement.





【Pilpoils】

Correction d'un bug où les Pilpoils ne s'affichaient pas correctement durant la Reconnaissance Pilpoil.





【Parangons】

Correction d'un bug où l'attaque d'un Pilpoil de Parangon pouvait toucher le joueur lorsque le Pilpoil essayait d'aider le Parangon affecté par un état qui l'empêchait de bouger.





Correction d'un bug empêchant le dialogue entre Parangons de s'activer si le joueur est au camp lorsque la quête a été complétée.





Correction d'un bug où les Parangons continuaient d'esquiver si le joueur retournait au camp juste avant que la comète du Valstrax écarlate éveillé touche le sol.





Correction d'un bug empêchant les Parangons d'esquiver l'explosion du Magnamato lorsqu'il affronte le Velkhana dans une guerre de territoire.





Correction d'un bug empêchant les Parangons de participer au combat et de se déplacer normalement durant une Investigation Anomalie.





Correction d'un bug empêchant le dialogue de complétion d'une quête d'un Parangon de

s'activer si celui-ci s'évanouit juste après la complétion de la quête.





Modifications apportées sur les monstres

Correction d'un bug empêchant l'affichage des Pyrantulas pour le joueur invité lorsque le Rakna-Kadaki de feu les projette.





Correction d'un bug empêchant la détection de collision avec l'attaque du balayage arrière du Kushala Daora.





Correction d'un bug où le Shagaru Magala se relevait parfois plus rapidement après avoir été renversé.





Correction de la détection de collision pour l'attaque en l'air du Shagaru Magala.





Correction d'un bug empêchant le Bazelgeuse vulcan de tomber dans un piège lorsqu'il attaque avec sa queue.





Correction d'un bug où l'explosion provoquée par le Mizutsune mauve lorsqu'il réussit son attaque s'affichait en tant que l'explosion d'une attaque ratée pour le joueur invité.





Correction d'un bug où les effets visuels lorsque le Mizutsune mauve ratait son attaque spéciale ne s'affichait pas pour le joueur invité.





Correction d'un bug où les actions de certains petits monstres forçaient le Velkhana à changer de position actuelle.





Correction d'un bug où le Velkhana laissait tomber des objets bonus durant une Chevauchée de wyvernes.





Correction d'un bug empêchant parfois la détection de collision pour l'attaque du souffle empoisonné du Chameleos éveillé.





Correction d'un bug empêchant parfois le Chameleos d'entrer en état éveillé pour le joueur invité.





Correction d'un bug où des rochers et débris apparaissaient anormalement au loin lorsque le Chameleos éveillé frappait le sol près d'un rebord.





Correction d'un bug où une boule de poison restait sur place lorsque le Chameleos éveillé touchait un mur avec son attaque empoisonnée.





Correction d'un bug où il n'y avait pas d'effet sonore lorsque le Chameleos éveillé utilisait son attaque sphérique de poison deux fois à la suite.





Correction d'un bug où les tornades du Kushala Daora éveillé ne s'affichaient pas correctement durant certaines attaques.





Correction d'un bug où moins de tornades s'affichaient pour le joueur invité durant un combat contre le Kushala Daora éveillé.





Correction d'un bug empêchant le joueur de renverser le Teostra éveillé pendant un certain temps si celui-ci sort de son état éveillé dans les Maraisineux de la Citadelle.





Correction d'un bug où le Teostra pouvait faire des attaques comme s'il était entouré de poussière noire, même si ce n'était pas le cas.





Correction d'un bug où les animations ne s'affichaient pas correctement lorsque le Malzeno, le Shagaru Magala, ou le Valstrax écarlate franchissaient un rebord.





Correction d'un bug où le Rajang et Rajang orage faisaient une guerre de territoire dans leur état normal.





Correction d'un bug empêchant les joueurs de subir un Fléau-Feu de l'enfer lorsque le Magnamalo fait une guerre de territoire contre le Velkhana.





Correction d'un bug où certaines détections de collision involontaires apparaissaient durant une guerre de territoire entre le Magnamalo et le Velkhana.





Correction d'un bug empêchant l'affichage des effets visuels du souffle de feu du Magnamalo durant une guerre de territoire avec le Velkhana.





Correction d'un bug empêchant certaines attaques de toucher le joueur lorsque le Magnamalo fait une guerre de territoire avec le Velkhana.





Correction d'un bug où le Remobra attaquait le Velkhana lorsque celui-ci dormait.

Modifications apportées aux régions et à l'environnement

【Régions】

Correction d'un bug où l'écran ne s'affichait plus correctement si le joueur déplaçait la caméra durant une Chevauchée de wyvernes dans les Plaines de sable.





Correction d'un bug empêchant l'écran de s'afficher correctement si le joueur déplace la caméra d'une certaine façon dans la zone 12 de la Citadelle.





Correction d'un bug empêchant le joueur de se déplacer si celui-ci fait certaines actions avec la corne de chasse dans la zone 5 de la Jungle.



【Faune】

Correction d'un bug empêchant les lézards à écailles de laisser tomber des matériaux Kulu-Ya-Ku dans la Jungle ou de monstres supérieurs dans les autres régions.





Correction d'un bug où les monstres se déplaçaient dans la direction du Parangon ou du joueur qui a utilisé une Araignée-pantin juste après une Cendrelette.

Autres informations

【Facilités】

Correction d'un bug où le dialogue de Chichae au Comptoir des quêtes ne correspondait pas à la progression du joueur.





Correction d'un bug où la position du curseur pour le Rang Maître au Comptoir des quêtes affectait également les autres menus.





Ajout d'un message de confirmation lorsque le joueur essayait de vendre ou d'échanger le nombre maximum d'objets au Marché, à l'Argosy, ou au Labo de Recherche Anomalie.





Correction d'un bug empêchant les boutons ZL/ZR de fonctionner à l'écran pour forger des équipements ou équipements spéciaux à la Forge Pilpoil si le haut de la liste des Pilpoils recrutés est vide.





Correction de bugs divers pour l'UI des écrans de vos sets.





Le nombre de pages pour enregistrer les sets d'équipement, les sets d'équipements spéciaux, et les sets de chasseur a été augmenté à 28.



【Quêtes】

Correction d'un bug durant les quêtes avec le Gaismagorm où le joueur ne pouvait pas aller dans les niveaux inférieurs de la région si celui-ci retournait au camp juste au moment où la quête entrait dans une nouvelle phase.





Correction d'un bug où les voix du joueur alertant les attaques de monstres supérieurs durant une Investigation Anomalie ne s'activaient pas.





Correction d'un bug empêchant le joueur d'obtenir des matériaux affligés lorsqu'ils brisent des parties de dragons anciens éveillés durant une Quête Anomalie ou une Investigations Anomalie.





Correction d'un bug où certaines quêtes reçues devenaient invalides lorsqu'un joueur invité rejoignait une Investigation Anomalie.





Le nombre de points pour les Recherches Anomalie pouvant être obtenus pour les Investigations Anomalie de niveau 1 à 200 a été augmenté. (Pour les quêtes entre le niveau 1 et 120, l'augmentation des points est encore plus grand.)"





Correction d'un bug où le Velkhana n'apparaissait pas en tant qu'objectif secondaire ou monstre sauvage durant une Investigation Anomalie.





Correction d'un bug où le joueur recevait toujours la même quête lorsqu'il obtenait une nouvelle Investigations Anomalie.





Correction d'un bug dans la sélection aléatoire des monstres cibles pour les Investigations Anomalie dans la Citadelle avec 3 monstres cibles ou plus.



【Équipement】

Correction d'un bug où les mèches ne s'affichaient pas pour la coiffure de type 01 lorsque le joueur avait équipé un "Heaume Lagombi".





Correction d'un bug où la coiffure 33 ne s'affichait pas correctement lorsque le joueur avait équipé un "Béret de clerc".





Correction d'une erreur avec la couleur par défaut du pigment 2 pour l'équipement spécial "Avant-bras Matelot".





Correction d'une erreur avec les paramètres de pigment pour l'équipement spécial "Avant-bras Crépuscule".





Correction d'un bug empêchant certaines coiffures de s'afficher correctement lorsque le joueur avait équipé "Écharpe visage".





Correction d'un bug empêchant certaines coiffures de s'afficher correctement lorsque le joueur avait équipé "Coiffe Sonic".





Correction d'un bug où le bouclier de l'épée & bouclier "Ana Palas noble" ne s'affichait pas correctement.





Correction d'un bug où la position et l'angle de la "Pure lance Osaki" lorsque celle-ci était rengainée étaient différentes des autres lances de l'arbre Mizutsune.





Correction d'un bug où les armes ne s'affichaient pas correctement lorsque le joueur utilisait un aiguisoir alors que la morpho-hache "Hache orageuse" ou "Niddoq maléfique" étaient dégainées en mode Hache.





Correction d'un bug dans le design de certains insectoglaives de l'arbre Barioth.





Correction d'un bug où le fusarbalète lourd "Tromblon lunaire" ne s'affichait pas correctement.



【Menus】 Correction d'un bug où les pages sur les matériaux des grands monstres ne s'affichaient parfois pas correctement.





Correction d'un bug où les commandes ne s'affichaient pas correctement à l'écran de tri lorsque le joueur pointait le curseur sur les objets spéciaux dont l'affichage peut être changé dans votre sacoche.





Correction d'un bug où le montant de la récompense chevauchait ou débordait de la fenêtre d'affichage lorsque le montant était supérieur à 100 000 z.





Correction d'une erreur pour le message système "Recevoir des objets" dans le menu de jeu.



【Autres】

Correction d'un bug où les dialogues de certains PNJ ne correspondaient pas à la progression du joueur.





Correction d'une erreur pour l'explication du Noblauphin.





Correction d'une erreur pour l'explication de la statue Hermitaur Daimyo.





Correction d'une erreur pour l'explication de la Quête Événement "En manque d'idées" auprès du Messager.





Correction d'un bug où les PNJ Canynes étaient toujours audibles même si le volume était à 0 dans les options.





Correction d'un bug empêchant la sauvegarde du jeu si le joueur essayait de sauvegarder juste après avoir rejoint un lobby.





Correction d'un bug où le message "Impossible de sauvegarder." s'affichait si un autre joueur quittait le lobby juste au moment où jeu sauvegardait durant le mode multijoueur.





Atténuation des erreurs "MHRS-0034-0036" et "MHRS-0034-0002" lorsque les données de sauvegarde deviennent illisibles.





Correction d'un bug qui provoquait parfois un rapport de crash après avoir sélectionné "Quitter" depuis le menu de jeu.





Correction d'un bug où le jeu crashait parfois après avoir complété une quête avec un Parangon.





Corrections de textes.





Corrections de bugs divers.





Des ajustements ont été faits pour ""Pleine lune"" de l'épée longue :1. Le rayon du cercle a été augmenté.2. Il n'est plus nécessaire de rengainer son arme pour annuler l'effet.3. Les joueurs ne sont plus projetés en arrière lorsqu'ils touchent le cercle.4. Le temps d'attente nécessaire est plus court.Certains équipements pour la tête resteront à l'écran lorsque le joueur mange à la Cantine.Atténuation d'un problème empêchant les Pilpoils de participer au combat parce qu'ils continuaient d'attaquer des petits monstres lorsqu'il étaient en état d'alerte.