Toutes les informations autour de la 5ème mise à jour gratuite de MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK

La mise à jour 15.0.0 arrive donc demain et pour pouvoir en profiter pleinement, il faudra posséder un abonnement Switch Online. Il est toujours possible de jouer en local mais à condition que tous les joueurs possèdent la même révision du jeu.





Les chasseurs auront de quoi faire avec deux nouvelles créatures : le Shagaru Magala éveillé et l’Amatsu.





L’Amatsu est un Dragon Ancien qui soumet le climat à sa volonté. Capable d’invoquer des tempêtes et des éclairs, il aurait, selon la légende, rayé une ville entière de la carte. On image largement de danger qu'encourt le village de Kamura avec une telle créature à proximité.

Mais le second n'est clairement pas moins dangereux. En effet, le Shagaru Magala éveillé a réussi à utiliser sa puissance écrasante pour dominer les Qurio, les infectant pour qu’il prenne une forme encore plus redoutable. Un joli cauchemar en perspective mais ces deux créatures vont se mériter car il est inutile de se lancer à leur assaut sans avoir atteint un certain rang. L’Amatsu sera disponible à partir de Rang Maitre 10, et le Shagaru Magala éveillé sera débloqué au Rang Maitre 180.

Si vous arrivez à bout de ces imposantes créatures vous serez récompensés par des matériaux et des composants qui vous permettrons de fabriquer de nouveaux équipements dotés de compétences uniques.





Pour les joueurs ayant déjà parcouru le jeu en long, en large et en travers, le plafond de niveau des enquêtes sur les anomalies a été repoussé à 300 et deux Dragons anciens éveillés seront ajoutés aux quêtes de recherche sur les anomalies. Une mise à jour est prévue pour le Centre de fusion, de nouvelles enquêtes spéciales ont été dévoilées et de nouvelles quêtes Événement sont prévues.

Le centre de fusion se modernise avec une nouvelle fonctionnalité

Tous les matériaux affligés issus de ces chasses peuvent être utilisés au Centre de fusion grâce à la nouvelle fonctionnalité « Fusion Qurieuse » qui permet une personnalisation encore plus poussée des compétences. Vous aurez besoin d’un équipement perfectionné avant de vous lancer dans les nouvelles Investigations spéciales qui se débloquent après avoir terminé une Investigation anomalie de niveau 300. Ces Investigations spéciales mettent en scène des monstres dotés de divers bonus, notamment une force accrue et des attaques de plus grandes portées.





Parmi les autres annonces, de nouvelles Quêtes événement sont en approche, offrant diverses récompenses, notamment des poses, des Armures Spéciales Sang Maléfiques, « Corps muscles » et des oreilles Lagombi.



Enfin, parmi les diverses customisation possible, un nouveau pack payant Musique « Monster & Elgado Music: Chill Version » a été annoncé. Il offre un assortiment de chansons relaxantes sur lesquelles vous pourrez vous détendre et préparer vos prochaines missions. Il existe également d’autres nouvelles options de DLC payants pour maquillage, armures spéciales, coiffures, Capcom a été prolixe sur les offres pour essorer un plus plus votre portefeuille.







Tous ces DLC seront disponibles à compter du 20 avril 2023, en voici le détail :

Les voix de Sir Jae et d’Oboro le marchand seront mises à votre disposition, ainsi que la coiffure du seul et unique scientifique de génie, Bahari.

Est-ce fini ?





Et non, Capcom a révélé qu'en juin 2023, un dernier bonus gratuit sera livré avec une ultime créature à affronter pour les chasseurs. Voici donc le récapitulatif de toutes les mises à jour gratuites pour Sunbreak. Vous pourrez ensuite (re)découvrir le live ci-dessous :





Digital Event Monster Hunter - Avril 2023 19/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Capcom