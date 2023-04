Nintendo annonce un Indie World Showcase pour demain, le 19 avril 2023 à 18h

Rendez-vous demain à 18:00 pour une nouvelle présentation Indie World qui regroupera environ 20 minutes de révélations, d’annonces et d’informations dédiées aux prochaines sorties indé sur Nintendo Switch !



Suivez la présentation ici : https://t.co/7sA5zFMds7 pic.twitter.com/drxl6ZTGEM — Nintendo France (@NintendoFrance) April 18, 2023

Nintendo vient d'annoncer la tenue d'un Indie World Showcase pour demain, le 19 avril 2023. Cet événement, attendu avec impatience par les fans, mettra en lumière les jeux indépendants à venir sur la console Nintendo Switch. L'événement sera diffusé en Première sur YouTube à 18h, heure française.Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un Indie World Showcase, il s'agit d'un événement diffusé par Nintendo pour présenter les dernières nouveautés et les jeux à venir développés par des studios indépendants. Il s'agit d'une excellente occasion pour les joueurs de découvrir de nouveaux titres et de soutenir les développeurs talentueux qui créent des expériences pour Nintendo Switch.Bien que Nintendo n'ait pas encore révélé les jeux qui seront présentés lors de cet Indie World Showcase, nous pouvons nous attendre à des annonces et des séquences de ces jeux indépendants, peut-être aurons-nous aussi doit à des surprises de la part des studios invités à partager leurs prochains titres lors de cet événement. Il est également possible que des dates de sortie et des informations supplémentaires sur les jeux déjà annoncés soient révélées, avec comme souvent des disponibilités dès la fin de la diffusion ou dans les heures la suivant.Ne manquez donc pas cet événement et rendez-vous demain, le 19 avril 2023, à 18h (heure française) pour suivre l'Indie World Showcase de Nintendo. Vous pourrez le visionner sur les plateformes de streaming habituelles, telles que YouTube et Twitch, ainsi que sur les réseaux sociaux de Nintendo.