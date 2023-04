Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Vol. 4 "Un avenir retrouvé" disponible le 25 avril et nouveaux amiibo annoncés

Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé - Disponible le 26 avril (Nintendo Switch) 19/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé - New Battle!!! (Nintendo Switch)

L’histoire se déroule avant les événements de Xenoblade Chronicles 3 : joueuses et joueurs rejoignent un groupe de personnages, inédits ou bien connus, dans une nouvelle aventure originale reliant les trois opus de la série des Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé dispose aussi de nouveaux mécanismes de combat, comme le combo d’union, lors duquel deux personnages attaquent en simultané.

Le dernier volume de l'Expansion Pass pour Xenoblade Chronicles 3, intitulé "Un avenir retrouvé", sera disponible dès le 25 avril prochain. Cette nouvelle mise à jour inclura du contenu inédit pour tous les fans du jeu, comme annoncé sur différents sites tels que Destructoid, GoNintendo, Nintendo Everything et Gematsu.Le contenu de ce quatrième volume de l'Expansion Pass n'a pas encore été détaillé, mais les joueurs peuvent s'attendre à de nouvelles quêtes, des environnements inexplorés et peut-être même des personnages supplémentaires. Plus d'informations seront disponibles prochainement, mais une vidéo nous permet d'avoir déjà un avant-goût de ce que nous proposera ce nouveau DLC :En outre, Nintendo a publié une seconde vidéo, "New battle", sur sa chaîne YouTube :Voici ce que Nintendo explique au sujet de ce nouveau scénario :En plus de cette annonce, deux nouveaux amiibo ont été révélés par Nintendo France sur leur compte Twitter officiel. Ces figurines, qui représenteront Pyra et Mythra, seront disponibles à l'achat à partir du 21 juillet 2023. Nintendo a aussi annoncé l'arrivée dans le futur de deux autres amiibo, à l'effigie des personnages de Noah et Mio :Vous pouvez consulter les tweets de Nintendo France ci-dessous pour voir à quoi ressemblent les deux amiibo de Pyra et Mythra dont la date de sortie est connue, qui permettront de débloquer de nouveaux skins pour votre épée Aegis :Ce nouveau DLC est une magnifique opportunité de remettre en avant un RPG incontournable de la Switch : vous pouvez toujours en lire notre test complet sur PN