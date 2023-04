Un mini dock Switch de la taille d'une cartouche de jeu

Imaginez un dock pour votre Switch vingt fois plus petit que la station d'accueil originale. Un dock que l'on glisse sans problème dans sa poche, que l'on glisse dans n'importe quel sac et qui a un design d'une grande classe. Ce dock existe et peut-être commandé pour 45,60 €. C'est le Cover Dock Mini de Genki, qui vient d'être récompensé par un Red Dot Design Award 2023, ce qui n'est pas rien au niveau des récompenses.

Ce n'est pas le premier mini dock que Genki nous propose, puisqu'il y a deux ans, ils avaient commercialisé un dock un peu plus gros avec en plus une prise USB classique avec une puissance de sortie de 30w, parfait pour recharger différents périphériques classiques. Mais avec cette nouvelle version encore plus réduite, rendu possible par le recours au port USB-C qui se démocratise sur de nombreux périphériques modernes et la Switch, on touche aux limites de la miniaturisation. Le principal regret en revanche de ce mini-dock par rapport à son grand-frère, c'est la perte du port USB-A, qui mine de rien nous prive de la possibilité de connecter l'adaptateur Lan Ethernet pour jouer en ligne de manière câblée.