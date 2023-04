[PNCAST] Ecoutez notre podcast spécial consacré à Super Mario Bros Le Film et à Zelda Tears of the Kingdom

Comment écouter le PNCAST ?

Quand on consacre un PNCAST entier aux deux plus grandes franchises de Nintendo, à savoir Super Mario Bros et The Legend of Zelda, cela donne forcément un podcast pas tout à fait comme les autres ! Disponible sur certaines plateformes de podcasts depuis mardi, l'émission tarde à arriver sur Apple Podcasts, mais on ne voulait pas retarder plus la publication de cette news consacrée à la mise en ligne de notre dernier podcast.Vous pouvez d'ailleurs l'écouter avec le lecteur ci-dessous proposé par Spotify :Outre le player Spotify ci-dessus, le podcast de Puissance Nintendo est également disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver notre émission :- Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Sur l' application Apple Podcasts - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là On vous propose enfin une ultime façon d'écouter notre podcast : nous le publions également sur YouTube et vous pouvez retrouver le lecteur ci-dessous :Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées !Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Guiome, Miing et Kurogeek pour leur participation à ce podcast exceptionnel :)