Etrian Odyssey Origins Collection: une nouvelle bande-annonce de gameplay

Etrian Odyssey Origins Collection - Bande-annonce du jeu | Nintendo Switch, Steam | PEGI-FR 20/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Etrian Odyssey Origins Collection s'apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch et PC, et une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée par ATLUS. Cette collection, rappelons-le, regroupera trois épisodes remaniés du célèbre RPG dungeon-crawler, à savoir Etrian Odyssey HD, Etrian Odyssey II HD et Etrian Odyssey III HD. La sortie de la collection est prévue pour le 1er juin 2023 et pourra être acquise en collection complète, mais chaque jeu pourra aussi être acheté séparément.Voici la nouvelle bande-annonce révélée par Atlus :La collection proposera plusieurs améliorations, telles que la Sauvegarde Suspendue, des niveaux de difficulté ajustables, un plus grand nombre de langues intégrées et des "contenus additionnels dédiés aux portraits des personnages". Pour les fans qui précommanderont la Etrian Odyssey Origins Collection, des DLC de portraits et leurs personnages charismatiques issus de licences bien connues comme Persona, Shin Megami Tensei et Soul Hackers seront inclus.Etrian Odyssey HD emmènera les joueurs à la découverte d'un labyrinthe insondable situé à la frontière du petit village d'Etria. Etrian Odyssey II HD les conduira à explorer le mystérieux château suspendu dans les nuages, le Haut-Lagaard. Enfin, Etrian Odyssey III HD les plongera dans un labyrinthe sous-marin à la recherche de la cité engloutie de Voarmur.Etrian Odyssey Origins Collection sera disponible sur Nintendo Switch et Steam (uniquement en version numérique) au prix de 79,99 € pour la collection complète et de 39,99 € pour chaque jeu séparé.Source : Communiqué de presse