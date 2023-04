Picross S9 annoncé sur Switch pour fin avril

C'est suivant un rythme soutenu que l'éditeur Jupiter nous livre un nouvel opus de Picross sur Nintendo Switch. Preuve qu'il y a un marché et une communauté de fans qui attend avec impatience sa livraison toute fraiche de nouveaux défis à résoudre. Il est vrai que le principe est extrêmement addictif dans les transports en commun.

Pour 9,99 € à compter du 27 avril 2023, uniquement sur l'eShop, vous pourrez vous procurer Picross S9. Il possède suffisamment de contenus pour vous occuper quelques jours ! Dans le détail, nous avons 300 puzzles Picross et Mega Picross (avec des méga chiffres, 150 puzzles Picross Clip où vous compléter une histoire, 30 puzzles Picross Couleur avec ses indices colorés et 5 puzzles Extra vous permettant de jouer sur un grand plateau. Au total, ce cumul nous permet d'atteindre 485 puzzles. Et pour récompenser les acquéreurs réguliers des anciens titres, ceux qui possèdent des sauvegardes de Picross S4, Picross S5 et Picross S6 peuvent débloquer trois puzzles supplémentaires.