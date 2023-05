Ryo Nagamatsu (compositeur sur Splatoon, Link's Awakening, Wii Music) quitte Nintendo

Voici une nouvelle qui a autant surpris qu'ému la communauté aujourd'hui : Ryo Nagamatsu, compositeur de renom chez Big N, a quitté l'entreprise après 17 ans de bons et loyaux services.C'est notamment à lui que nous devons la musique captivante de titres emblématiques tels que Splatoon 2 & 3 et The Legend of Zelda: A Link between Worlds, Mario Kart 8, ou encore The Legend of Zelda: Link's Awakening. Il a aussi signé le thème Melty Monster Galaxy dans Super Mario Galaxy 2.Ryo Nagamatsu a confirmé son départ de Nintendo sur son compte Twitter, exprimant son amour pour la société et son enthousiasme face à l'avenir. Au cours de sa carrière chez Nintendo, il a travaillé sur une variété de projets, contribuant à créer l'identité sonore unique de nombreux jeux. Ainsi, sa première contribution chez Nintendo ne fut autre que Wii Music, en 2006.Son Mii, indique NintendoLife, attendait les plus courageux d'entre nous dans le mode Fantôme de Mario Kart Wii sur deux circuits, Wario's Gold Mine et NGC Waluigi Stadium.Le compositeur a également partagé son enthousiasme pour ses futurs projets, laissant présager que nous entendrons encore parler de lui dans le domaine de la musique de jeux vidéo. Il a en effet déclaré vouloir continuer à composer de la musique, même s'il n'a pas précisé dans quel contexte, ni chez qui. A la lecture de ces quelques lignes, on devine l'empreinte que le compositeur aura laissée chez Nintendo, son départ constitue une sacrée perte pour Nintendo qui perd là un compositeur de talent.Sources : Nintendo Life