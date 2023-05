Attention aux spoilers car The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a fuité en avance

Les fans de The Legend of Zelda doivent à partir de maintenant rester sur leurs gardes : le très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a fait l'objet de fuites sur Internet, près de 11 jours avant sa sortie officielle. Des spoilers apparaissent sur les réseaux sociaux et sur certains forums. Si vous souhaitez préserver la surprise de cette aventure épique, soyez vigilant.Selon plusieurs sources, le jeu serait déjà en circulation dans certains pays, ce qui a conduit à la fuite de contenu en ligne. En effet, des copies physiques du jeu ont été vendues avant la date de sortie prévue, et des vidéos en streaming avec du contenu inédit ont également été repérées sur diverses plateformes.On vous invite donc à faire preuve de prudence lorsque vous naviguerez sur les réseaux sociaux et les forums de jeux vidéo pour éviter de tomber sur des spoilers indésirables. Sur PN, soyez toutefois assuré que d'ici la sortie du jeu, nous parlerons bien entendu du nouveau Zelda (pas aussi bien que chez les copains de Puissance Zelda , certes !), mais nous resterons en zone blanche sans chercher à spoiler nos lecteurs.Source : Videogamechronicle.com