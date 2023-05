Patricia Summersett reste la voix de Zelda dans la version anglaise de Tears of the Kingdom

I’ve been given the thumbs up by Nintendo to confirm that I am reprising my role as Princess Zelda in Legend of #Zelda: #TearsoftheKingdom.

I’m obviously beyond thrilled to be back (Thank you Nintendo) and looking forward to May 12th! pic.twitter.com/FDizUzi3Gp — Patricia Summersett (@Summersett_) May 1, 2023

Les fans de la franchise The Legend of Zelda qui préfèrent jouer en version anglaise seront ravis d'apprendre que Patricia Summersett reprend officiellement son rôle en tant que voix de Zelda dans le nouveau jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L'actrice a confirmé cette nouvelle elle-même sur ses réseaux sociaux.Summersett a déjà prêté sa voix à la princesse du Royaume d'Hyrule dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et a été largement saluée pour sa performance. Son retour dans Tears of the Kingdom est donc une bonne nouvelle pour les fans qui attendent le jeu avec impatience.La comédienne, qui a une carrière diversifiée dans le doublage de jeux vidéo, est connue pour sa capacité à donner vie à des personnages complexes et captivants. Son retour en tant que Zelda promet donc une expérience de jeu immersive et émouvante.Rappelons s'il le faut encore que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est prévu pour une sortie le 12 mai 2023, exclusivement sur Nintendo Switch. En France, le doublage du jeu est assuré par Adeline Chetail qui a été confirmée depuis quelques semaines déjà sur sa participation à Tears of the Kingdom également. Adeline Chetail avait participé à une interview avec les voisins de Puissance Zelda, c'est un plaisir de la savoir sur la version française du jeu pour ce nouvel opus décidément bien parti pour nous plaire !Sources : Siliconera