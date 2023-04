Super Mario Bros Le Film tout près de franchir le milliard de dollars de recettes

On suit la carrière de Super Mario Bros Le Film en quasi-temps réel, et ce d'autant plus que le film a battu bon nombre de records dès son premier jour de lancement . On aime bien refaire l'histoire de ce film qui devrait marquer celle des films d'animation : en faisant mieux que la Reine des Neiges 2 , il faut dire qu'Illumination a quand même réussi à faire très fort.Ce week-end ne sera pas un week-end comme les autres : c'est entre samedi et dimanche que le seuil du milliard de dollars sera franchi. Après un passage à 871 millions de dollars le week-end dernier , la voie semblait toute tracée pour atteindre ce superbe seuil. Une telle performance en 26 jours restera plus que mémorable pour les fans du plombier qui seront peut-être réconciliés pour de bon avec des adaptations de jeux vidéo sur grand écran.En devenant le 1e film de 2023 à atteindre le milliard de dollars, Super Mario Bros Le Film sera aussi le 5e film à atteindre ce revenu depuis la pandémie de COVID-19. Le film, qui vient tout juste de sortir au Japon à l'occasion de la Golden Week, est donc maintenant disponible pratiquement partout sur Terre.Source : Nintendo Everything