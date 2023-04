[PlayN!] LIVE à 21h15 - Découverte d'Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp avec Boris ce samedi 29 avril

Une nouvelle émission en direct et sans filet PlayN! LIVE est programmée pour ce samedi 29 avril à 21h15 sur la chaîne Twitch de Puissance Nintendo . Boris, votre hôte habituel des PlayN!, sera aux commandes pour une découverte en direct du jeu Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp qu'il ne lâche plus depuis sa sortie !Disponible depuis le 21 avril 2023 sur Nintendo Switch, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est une compilation remasterisée des deux premiers jeux de la série tactique bien-aimée de Nintendo, et on vous invite à en lire notre test signé Kurogeek Dans cette émission, Boris explorera le jeu en votre compagnie grâce aux espaces de discussion sur Twitch, détaillera les fonctionnalités du jeu, s'attaquera à quelques batailles emblématiques et interagira donc avec vous pour partager les impressions et les stratégies.Que vous soyez un fan de longue date de la série Advance Wars ou un nouveau venu curieux de découvrir ce que ces classiques remasterisés ont à offrir, ne manquez pas cette émission PlayN! LIVE qu'on est heureux de vous proposer ce samedi 29 avril 2023 dès 21h16 sur Twitch !Pour ne rien manquer de l'action, suivez simplement la diffusion en direct ici, ou bien sûr directement sur Twitch En attendant la diffusion de ce nouveau PlayN! LIVE, n'hésitez pas à regarder notre précédent PlayN!, consacré à Ocarina of Time sur la console virtuelle Nintendo 64 :