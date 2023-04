Capcom : la série Ace Attorney "se porte exceptionnellement bien à travers le monde"

Grâce à la Nintendo DS, la série Ace Attorney a pu franchir les frontières du Japon et s'exporter dans le monde entier. Le style très narratif des jeux n'a pas empêché la série à se faire connaître et à bien se vendre au fil des épisodes et des consoles supportées.Le directeur des opérations chez Capcom, Haruhiro Tsujimoto, s'est entretenu avec le magazine Famitsu et a été interrogé sur le succès de la série qui n'a pas connu de nouveaux jeux depuis quelques temps.Monsieur Tsujimoto a déclaré que la série "se portait exceptionnellement bien à travers le monde" sans rentrer dans le détail des chiffres de vente. Un message rassurant qui montre la satisfaction de Capcom alors que les derniers jeux n'ont pas été traduits en français.Le succès de la franchise Ace Attorney doit aider Capcom à promouvoir le remaster du jeu Ghost Trick: Détective Fantome qui arrivera cet été sur Nintendo Switch et qui a été conçu par Shu Takumi, qui se cache aussi derrière la franchise Ace Attorney.Source : GoNintendo